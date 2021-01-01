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Кабель КНМФПЭВ
Кабель КНМФПЭВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КНМФПЭВ
КНМФПЭВ 0,04
КНМФПЭВ 0,05
КНМФПЭВ 0,065
КНМФПЭВ 0,08
КНМФПЭВ 0,12