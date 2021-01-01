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Кабель КНМСНХ-Н
Кабель КНМСНХ-Н
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля КНМСНХ-Н
КНМСНХ-Н 1х0,07
КНМСНХ-Н 1х0,096
КНМСНХ-Н 1х0,159
КНМСНХ-Н 1х0,283
КНМСНХ-Н 1х0,785
КНМСНХ-Н 1х1,131