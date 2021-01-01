О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель КНМСпНХ-Н
Кабель КНМСпНХ-Н
Выбрать сечение
Расшифровка кабеля КНМСпНХ-Н
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КНМСпНХ-Н
КНМСпНХ-Н 1х0,015 д.0,7
КНМСпНХ-Н 1х0,03 д.1,0
КНМСпНХ-Н 1х0,07 д.1,5
КНМСпНХ-Н 1х0,096 д.1,8
КНМСпНХ-Н 1х0,159 д.2,0
КНМСпНХ-Н 1х0,283 д.3,0
КНМСпНХ-Н 1х0,502 д.4,0
КНМСпНХ-Н 1х0,785 д.5,0
КНМСпНХ-Н 1х1,131 д.6,0
КНМСпНХ-Н 1х0,07
КНМСпНХ-Н 1х0,283