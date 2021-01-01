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Кабель КННФЭВ
Кабель КННФЭВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КННФЭВ
КННФЭВ 0,8
КННФЭВ 1,4
КННФЭВ 2,5
КННФЭВ 4,5
КННФЭВ 7,5
КННФЭВ 15
КННФЭВ 20
КННФЭВ 30