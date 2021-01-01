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Кабель КННФПвЭВ
Кабель КННФПвЭВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КННФПвЭВ
КННФПвЭВ 0,5
КННФПвЭВ 0,8
КННФПвЭВ 1,4
КННФПвЭВ 2,5