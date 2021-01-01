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Кабель КНР-Т
Кабель КНР-Т
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля КНР-Т
КНР-Т 1х1,0
КНР-Т 1х4,0
КНР-Т 1х6,0
КНР-Т 1х10
КНР-Т 1х16
КНР-Т 1х25
КНР-Т 1х35
КНР-Т 1х50
КНР-Т 1х70
КНР-Т 1х120
КНР-Т 2х1,0
КНР-Т 2х1,5
КНР-Т 2х2,5
КНР-Т 2х4,0
КНР-Т 2х6,0
КНР-Т 2х10
КНР-Т 2х16
КНР-Т 2х25
КНР-Т 3х1,0
КНР-Т 3х1,5
КНР-Т 3х2,5
КНР-Т 3х4,0
КНР-Т 3х6,0
КНР-Т 3х10
КНР-Т 3х16
КНР-Т 3х25
КНР-Т 3х35
КНР-Т 3х50
КНР-Т 3х95
КНР-Т 4х1,0
КНР-Т 4х1,5
КНР-Т 4х2,5
КНР-Т 5х1,0
КНР-Т 7х1,0
КНР-Т 7х1,5
КНР-Т 7х2,5
КНР-Т 10х1,0
КНР-Т 10х1,5
КНР-Т 10х2,5
КНР-Т 12х1,0
КНР-Т 12х1,5
КНР-Т 14х1,0
КНР-Т 14х1,5
КНР-Т 16х1,5
КНР-Т 19х1,0
КНР-Т 24х1,5
КНР-Т 27х1,0
КНР-Т 37х1,0