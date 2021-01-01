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Кабель КНРЭк-Т
Кабель КНРЭк-Т
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Расшифровка кабеля КНРЭк-Т
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КНРЭк-Т
КНРЭк-Т 2х1,5
КНРЭк-Т 2х2,5
КНРЭк-Т 3х1,5
КНРЭк-Т 3х2,5
КНРЭк-Т 7х1,5
КНРЭк-Т 12х1,5