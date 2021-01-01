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    Кабель КНРЭкнг-FRHF

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    Расшифровка кабеля КНРЭкнг-FRHF

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    Сечения и маркоразмеры кабеля КНРЭкнг-FRHF
    КНРЭкнг(A)-FRHF 4х1,5
    КНРЭкнг(A)-FRHF 10х1,5