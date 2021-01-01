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Кабель КНРЭкнг-HF
Кабель КНРЭкнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КНРЭкнг-HF
КНРЭкнг(A)-HF 2х1,0
КНРЭкнг(A)-HF 2х1,5
КНРЭкнг(A)-HF 2х2,5
КНРЭкнг(A)-HF 3х1,0
КНРЭкнг(A)-HF 3х1,5
КНРЭкнг(A)-HF 3х2,5
КНРЭкнг(A)-HF 3х150
КНРЭкнг(A)-HF 5х1,0
КНРЭкнг(A)-HF 5х1,5
КНРЭкнг(A)-HF 5х2,5
КНРЭкнг(A)-HF 7х1,0
КНРЭкнг(A)-HF 7х1,5
КНРЭкнг(A)-HF 10х1,0
КНРЭкнг(A)-HF 10х1,5
КНРЭкнг(A)-HF 12х1,5
КНРЭкнг(A)-HF 14х1,0
КНРЭкнг(A)-HF 19х1,0
КНРЭкнг(A)-HF 24х1,5