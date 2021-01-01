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Прочие марки кабелей
Кабель КНРГ
Кабель КНРГ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля КНРГ
КНРГ 4х1,5
КНРГ 4х6,0
КНРГ 5х1,5
КНРГ 7х1,5
КНРГ 7х4,0
КНРГ 10х1,5
КНРГ 10х2,5
КНРГ 14х1,0
КНРГ 14х1,5
КНРГ 14х2,5
КНРГ 19х2,5