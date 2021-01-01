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    Кабель КНРМЭнг-HF

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    Расшифровка кабеля КНРМЭнг-HF

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    Сечения и маркоразмеры кабеля КНРМЭнг-HF
    КНРМЭнг(A)-HF 1х1,0
    КНРМЭнг(A)-HF 1х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 1х10
    КНРМЭнг(A)-HF 1х16
    КНРМЭнг(A)-HF 1х35
    КНРМЭнг(A)-HF 1х95
    КНРМЭнг(A)-HF 2х1,0
    КНРМЭнг(A)-HF 2х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 2х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 2х4,0
    КНРМЭнг(A)-HF 2х6,0
    КНРМЭнг(A)-HF 2х10
    КНРМЭнг(A)-HF 2х16
    КНРМЭнг(A)-HF 2х35
    КНРМЭнг(A)-HF 2х50
    КНРМЭнг(A)-HF 3х1,0
    КНРМЭнг(A)-HF 3х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 3х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 3х4,0
    КНРМЭнг(A)-HF 3х6,0
    КНРМЭнг(A)-HF 3х10
    КНРМЭнг(A)-HF 3х16
    КНРМЭнг(A)-HF 3х25
    КНРМЭнг(A)-HF 3х35
    КНРМЭнг(A)-HF 3х50
    КНРМЭнг(A)-HF 3х70
    КНРМЭнг(A)-HF 3х95
    КНРМЭнг(A)-HF 4х1,0
    КНРМЭнг(A)-HF 4х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 4х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 5х1,0
    КНРМЭнг(A)-HF 5х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 5х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 7х1,0
    КНРМЭнг(A)-HF 7х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 7х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 10х1,0
    КНРМЭнг(A)-HF 10х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 10х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 12х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 12х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 14х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 14х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 16х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 19х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 24х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 24х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 27х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 27х2,5
    КНРМЭнг(A)-HF 30х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 33х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 37х1,5
    КНРМЭнг(A)-HF 37х2,5