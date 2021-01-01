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Кабель КНРМнг-HF
Кабель КНРМнг-HF
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Расшифровка кабеля КНРМнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КНРМнг-HF
КНРМнг(A)-HF 1х1,0
КНРМнг(A)-HF 1х1,5
КНРМнг(A)-HF 1х10
КНРМнг(A)-HF 1х16
КНРМнг(A)-HF 1х95
КНРМнг(A)-HF 1х150
КНРМнг(A)-HF 1х240
КНРМнг(A)-HF 2х1,0
КНРМнг(A)-HF 2х1,5
КНРМнг(A)-HF 2х2,5
КНРМнг(A)-HF 2х4,0
КНРМнг(A)-HF 2х6,0
КНРМнг(A)-HF 2х10
КНРМнг(A)-HF 2х16
КНРМнг(A)-HF 3х1,0
КНРМнг(A)-HF 3х1,5
КНРМнг(A)-HF 3х2,5
КНРМнг(A)-HF 3х4,0
КНРМнг(A)-HF 3х6,0
КНРМнг(A)-HF 3х10
КНРМнг(A)-HF 3х16
КНРМнг(A)-HF 3х25
КНРМнг(A)-HF 3х35
КНРМнг(A)-HF 3х50
КНРМнг(A)-HF 3х70
КНРМнг(A)-HF 3х95
КНРМнг(A)-HF 3х120
КНРМнг(A)-HF 3х150
КНРМнг(A)-HF 4х1,0
КНРМнг(A)-HF 4х1,5
КНРМнг(A)-HF 4х2,5
КНРМнг(A)-HF 5х1,5
КНРМнг(A)-HF 7х1,0
КНРМнг(A)-HF 7х1,5
КНРМнг(A)-HF 10х1,0
КНРМнг(A)-HF 10х1,5
КНРМнг(A)-HF 12х1,5
КНРМнг(A)-HF 27х1,5
КНРМнг(A)-HF 27х2,5
КНРМнг(A)-HF 30х2,5
КНРМнг(A)-HF 37х2,5