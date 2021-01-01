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Кабель КНРМТЭнг-HF
Кабель КНРМТЭнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КНРМТЭнг-HF
КНРМТЭнг(A)-HF 7х1,0
КНРМТЭнг(A)-HF 10х1,0
КНРМТЭнг(A)-HF 19х1,0
КНРМТЭнг(A)-HF 24х1,0
КНРМТЭнг(A)-HF 30х1,0