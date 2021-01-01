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    Кабель КНРМТнг-HF

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    Расшифровка кабеля КНРМТнг-HF

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    Сечения и маркоразмеры кабеля КНРМТнг-HF
    КНРМТнг(A)-HF 7х1,0
    КНРМТнг(A)-HF 14х1,0