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Кабель КНРМТпЭнг-HF
Кабель КНРМТпЭнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КНРМТпЭнг-HF
КНРМТпЭнг(A)-HF 2(2х1,0)х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 4х2х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 8(4х2)х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 5х2х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 10(5х2)х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 7х2х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 14(7х2)х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 20х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 32х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 19х2х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 38х1,0
КНРМТпЭнг(A)-HF 48х1,0