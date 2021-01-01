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Кабель КНРТЭ-Т
Кабель КНРТЭ-Т
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КНРТЭ-Т
КНРТЭ-Т 3х1,0
КНРТЭ-Т 16х1,0
КНРТЭ-Т 24х1,0