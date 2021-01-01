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Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель КОГ2
Кабель КОГ2
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ГОСТ 24334-80
Расшифровка кабеля КОГ2
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КОГ2
КОГ2 1х25+2х0,75
КОГ2 1х25+4х0,75
КОГ2 1х35+2х0,75
КОГ2 1х35+4х0,75
КОГ2 1х50+2х0,75
КОГ2 1х50+4х0,75
КОГ2 1х70+2х0,75
КОГ2 1х70+4х0,75
КОГ2 1х95+2х0,75
КОГ2 1х95+4х0,75
КОГ2 1х120+2х0,75
КОГ2 1х120+4х0,75
КОГ2 1х150+2х0,75
КОГ2 1х150+4х0,75