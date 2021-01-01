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Кабель КОГЭШ
Кабель КОГЭШ
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ГОСТ 31945-2012
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КОГЭШ
КОГЭШ 3х1,5+1х1,5+1х1,5
КОГЭШ 3х2,5+1х2,5+1х2,5
КОГЭШ 3х4,0+1х4,0+1х4,0
КОГЭШ 3х6,0+1х6,0+1х6,0