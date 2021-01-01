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Кабель КОГРВЭШ
Кабель КОГРВЭШ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КОГРВЭШ
КОГРВЭШ 3х4,0+1х2,5+1х2,5
КОГРВЭШ 3х4,0+1х4,0+1х2,5
КОГРВЭШ 3х6,0+1х2,5+1х2,5
КОГРВЭШ 3х6,0+1х4,0+1х2,5