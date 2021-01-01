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Кабель КОПСЭнг(A)-FRHF FE180
Кабель КОПСЭнг(A)-FRHF FE180
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Расшифровка кабеля КОПСЭнг(A)-FRHF FE180
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КОПСЭнг(A)-FRHF FE180
КОПСЭнг(A)-FRHF FE180 1х2х0,5
КОПСЭнг(A)-FRHF FE180 1х2х0,75
КОПСЭнг(A)-FRHF FE180 1х2х1,0
КОПСЭнг(A)-FRHF FE180 1х2х1,5
КОПСЭнг(A)-FRHF FE180 1х2х2,5
КОПСЭнг(A)-FRHF FE180 2х2х0,5
КОПСЭнг(A)-FRHF FE180 2х2х0,75