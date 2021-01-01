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Кабель КОПСнг(A)-FRHF FE180 (Si)
Кабель КОПСнг(A)-FRHF FE180 (Si)
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Сечения и маркоразмеры кабеля КОПСнг(A)-FRHF FE180 (Si)
КОПСнг(A)-FRHF FE180 (Si) 1х2х0,2
КОПСнг(A)-FRHF FE180 (Si) 1х2х0,5
КОПСнг(A)-FRHF FE180 (Si) 1х2х0,75
КОПСнг(A)-FRHF FE180 (Si) 2х2х0,5
КОПСнг(A)-FRHF FE180 (Si) 2х2х0,75