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Кабель КОПСВЭВнг(A)-LS
Кабель КОПСВЭВнг(A)-LS
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КОПСВЭВнг(A)-LS
КОПСВЭВнг(A)-LS 1х2х0,5
КОПСВЭВнг(A)-LS 1х2х0,75
КОПСВЭВнг(A)-LS 1х2х1,0
КОПСВЭВнг(A)-LS 1х2х1,5
КОПСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,5
КОПСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,75
КОПСВЭВнг(A)-LS 2х2х1,0