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Кабель КОПСВВнг(A)-LS
Кабель КОПСВВнг(A)-LS
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КОПСВВнг(A)-LS
КОПСВВнг(A)-LS 1х2х0,2
КОПСВВнг(A)-LS 1х2х0,5
КОПСВВнг(A)-LS 1х2х0,75
КОПСВВнг(A)-LS 1х2х1,0
КОПСВВнг(A)-LS 2х2х0,5
КОПСВВнг(A)-LS 2х2х0,75
КОПСВВнг(A)-LS 2х2х1,0