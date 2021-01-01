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Кабель КПБбПнг(A)-FRHF
Кабель КПБбПнг(A)-FRHF
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Сечения и маркоразмеры кабеля КПБбПнг(A)-FRHF
КПБбПнг(A)-FRHF 4х1,5
КПБбПнг(A)-FRHF 5х1,5
КПБбПнг(A)-FRHF 7х1,0
КПБбПнг(A)-FRHF 7х1,5
КПБбПнг(A)-FRHF 19х1,5
КПБбПнг(A)-FRHF 27х1,5
КПБбПнг(A)-FRHF 37х1,5