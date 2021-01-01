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Кабель КПБПнг(A)-FRHF
Кабель КПБПнг(A)-FRHF
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ГОСТ 22483-2012
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КПБПнг(A)-FRHF
КПБПнг(A)-FRHF 4х1,0
КПБПнг(A)-FRHF 4х1,5
КПБПнг(A)-FRHF 4х2,5
КПБПнг(A)-FRHF 4х4,0
КПБПнг(A)-FRHF 4х6,0
КПБПнг(A)-FRHF 5х1,5
КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
КПБПнг(A)-FRHF 7х2,5
КПБПнг(A)-FRHF 7х4,0
КПБПнг(A)-FRHF 7х6,0
КПБПнг(A)-FRHF 10х1,0
КПБПнг(A)-FRHF 10х1,5
КПБПнг(A)-FRHF 10х2,5
КПБПнг(A)-FRHF 14х1,0
КПБПнг(A)-FRHF 14х1,5
КПБПнг(A)-FRHF 14х2,5
КПБПнг(A)-FRHF 19х1,0
КПБПнг(A)-FRHF 19х1,5
КПБПнг(A)-FRHF 19х2,5
КПБПнг(A)-FRHF 27х1,0
КПБПнг(A)-FRHF 27х2,5
КПБПнг(A)-FRHF 37х1,0
КПБПнг(A)-FRHF 37х1,5