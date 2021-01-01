Кабель КПБПнг(A)-FRHF 10х2,5
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КПБПнг(A)-FRHF 10х2,5
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Производители маркировки КПБПнг(A)-FRHF 10х2,5
Маркировка
Производитель
ООО «ТД РТ-Кабель»
ООО «ТД РТ-Кабель» Воронеж
ОАО «Тверьэнергокабель»
ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино