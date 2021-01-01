Кабель КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
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Наличие кабеля КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
Маркировка
Производитель
КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
ООО «РКЦ» Пермь
КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
ООО «РКЦ» Пермь
КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
ООО «Кабельный Центр Тюмень» Тюмень
КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
ООО «Тринити Логистикс» Пермь