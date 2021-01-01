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    Кабель КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5

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    Наличие кабеля КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5

    Маркировка
    Производитель
    КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
    ООО «РКЦ» Пермь
    КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
    ООО «РКЦ» Пермь
    КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
    ООО «Кабельный Центр Тюмень» Тюмень
    КПБПнг(A)-FRHF 7х1,5
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
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