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    Кабель КПВЛ

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    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 16092-78

    Расшифровка кабеля КПВЛ

    Информация по кабелю появится в ближайшее время