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Кабель КПВЛЭ
Кабель КПВЛЭ
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ГОСТ 16092-78
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КПВЛЭ
КПВЛЭ 6х1,0
КПВЛЭ 12х1,0
КПВЛЭ 18х1,0
КПВЛЭ 24х1,0