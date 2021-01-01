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Кабель КПВЛЭМ
Кабель КПВЛЭМ
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ГОСТ 16092-78
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КПВЛЭМ
КПВЛЭМ 6х1,0
КПВЛЭМ 12х1,0
КПВЛЭМ 18х1,0
КПВЛЭМ 24х1,0