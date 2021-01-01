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Кабель КПвПпБП-120
Кабель КПвПпБП-120
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КПвПпБП-120
КПвПпБП-120 3х6,0
КПвПпБП-120 3х8,0
КПвПпБП-120 3х10
КПвПпБП-120 3х13,3
КПвПпБП-120 3х16
КПвПпБП-120 3х21,15
КПвПпБП-120 3х25
КПвПпБП-120 3х35