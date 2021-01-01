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Кабель КПвПпмБП-140
Кабель КПвПпмБП-140
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КПвПпмБП-140
КПвПпмБП-140 3х6,0
КПвПпмБП-140 3х8,0
КПвПпмБП-140 3х10
КПвПпмБП-140 3х13,3
КПвПпмБП-140 3х16
КПвПпмБП-140 3х21,15
КПвПпмБП-140 3х25
КПвПпмБП-140 3х35