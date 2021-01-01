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Кабель КПвПппБП-140
Кабель КПвПппБП-140
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КПвПппБП-140
КПвПппБП-140 3х6,0
КПвПппБП-140 3х8,0
КПвПппБП-140 3х10
КПвПппБП-140 3х13,3
КПвПппБП-140 3х16
КПвПппБП-140 3х21,15
КПвПппБП-140 3х25
КПвПппБП-140 3х35