Кабель КПВСЭВКВнг(A)-FRLS 5х2х1,0
Расшифровка кабеля КПВСЭВКВнг(A)-FRLS 5х2х1,0
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Наличие кабеля КПВСЭВКВнг(A)-FRLS 5х2х1,0
Маркировка
Производитель
КПВСЭВКВнг(A)-FRLS 5х2х1,0
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
КПВСЭВКВнг(A)-FRLS 5х2х1,0
ООО «РКЦ» Пермь
КПВСЭВКВнг(A)-FRLS 5х2х1,0
ООО «Тринити Логистикс» Пермь
КПВСЭВКВнг(A)-FRLS 5х2х1,0
ООО «ТД «Электрокабель» Пермь