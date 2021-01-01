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Прочие марки кабелей
Кабель КПВВ
Кабель КПВВ
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Расшифровка кабеля КПВВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КПВВ
КПВВ 1х2х0,5
КПВВ 1х2х2,5
КПВВ 2х2х0,75
КПВВ 2х2х1,0
КПВВ 2х2х1,5