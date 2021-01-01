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Кабель ПГТКОнг(A)-HF
Кабель ПГТКОнг(A)-HF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПГТКОнг(A)-HF
ПГТКОнг(A)-HF 0,35
ПГТКОнг(A)-HF 0,5
ПГТКОнг(A)-HF 0,75
ПГТКОнг(A)-HF 1,0
ПГТКОнг(A)-HF 1,5
ПГТКОнг(A)-HF 2,5
ПГТКОнг(A)-HF 4,0
ПГТКОнг(A)-HF 6,0
ПГТКОнг(A)-HF 10
ПГТКОнг(A)-HF 16
ПГТКОнг(A)-HF 25