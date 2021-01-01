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Кабель ПГВАМ
Кабель ПГВАМ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПГВАМ
ПГВАМ 0,35
ПГВАМ 0,5
ПГВАМ 0,75
ПГВАМ 1,0
ПГВАМ 1,5
ПГВАМ 2,5
ПГВАМ 4,0
ПГВАМ 6,0