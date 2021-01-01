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Кабель ПГВВП
Кабель ПГВВП
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ПГВВП
ПГВВП 2х1,5
ПГВВП 2х2,5
ПГВВП 2х4,0
ПГВВП 3х1,5
ПГВВП 3х2,5
ПГВВП 3х4,0