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Кабель ПМЛ
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПМЛ
ПМЛ 10х16
ПМЛ 16х24
ПМЛ 24х30
ПМЛ 30х40
ПМЛ 35х40
ПМЛ 40х55