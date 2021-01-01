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Кабель ПМЛБн
Кабель ПМЛБн
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ПМЛБн
ПМЛБн 2,5х5,0
ПМЛБн 2,5х7,5
ПМЛБн 3,5х15
ПМЛБн 4,5х8,0
ПМЛБн 4,5х15