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Кабель ПММ
Кабель ПММ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ПММ
ПММ 1,4х9,5
ПММ 1,5х2,8
ПММ 1,5х5,6
ПММ 1,5х7,1
ПММ 1,6х3,15
ПММ 1,6х4,5
ПММ 1,6х7,5
ПММ 1,8х8,5
ПММ 2,0х4,5
ПММ 2,0х9,5
ПММ 3,55х9,5
ПММ 5,3х14