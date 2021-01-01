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Кабель ПМО-Н
Кабель ПМО-Н
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПМО-Н
ПМО-Н 2,0х4,0
ПМО-Н 3,0х6,0
ПМО-Н 4,0х5,0
ПМО-Н 10х16
ПМО-Н 16х24
ПМО-Н 24х30
ПМО-Н 30х40