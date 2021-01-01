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Кабель ПНЭТ-имид
Кабель ПНЭТ-имид
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПНЭТ-имид
ПНЭТ-имид 0,063
ПНЭТ-имид 0,071
ПНЭТ-имид 0,1
ПНЭТ-имид 0,11
ПНЭТ-имид 0,112
ПНЭТ-имид 0,12
ПНЭТ-имид 0,125
ПНЭТ-имид 0,14
ПНЭТ-имид 0,16
ПНЭТ-имид 0,18
ПНЭТ-имид 0,2
ПНЭТ-имид 0,224
ПНЭТ-имид 0,265
ПНЭТ-имид 0,355
ПНЭТ-имид 0,45
ПНЭТ-имид 0,5
ПНЭТ-имид 0,63
ПНЭТ-имид 1,12