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Кабель ПНМФЭ
Кабель ПНМФЭ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПНМФЭ
ПНМФЭ 1,5
ПНМФЭ 2,5
ПНМФЭ 6,0
ПНМФЭ 7х0,5
ПНМФЭ 7х0,67
ПНМФЭ 7х1,04