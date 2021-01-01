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Кабель ПОГВВ
Кабель ПОГВВ
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Расшифровка кабеля ПОГВВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ПОГВВ
ПОГВВ 2х1,2
ПОГВВ 2х1,5
ПОГВВ 2х2,5
ПОГВВ 3х1,2
ПОГВВ 3х1,5
ПОГВВ 3х2,5