Кабель ППГЭнг-FRHF 4х10 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГЭнг-FRHF 4х10 - 1кВ
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Производители маркировки ППГЭнг-FRHF 4х10 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
ОАО «Тверьэнергокабель»
ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
ООО «Центркабель»
ООО «Центркабель» Москва
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург