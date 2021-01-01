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    Кабель ППГЭнг-FRHF 5х10 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ППГЭнг-FRHF 5х10 - 1кВ

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    Наличие кабеля ППГЭнг-FRHF 5х10 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ППГЭнг-FRHF 5х10 - 1кВ
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
    ППГЭнг-FRHF 5х10 - 1кВ
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
    ППГЭнг-FRHF 5х10 - 1кВ
    ООО «Центркабель» Москва
    ППГЭнг-FRHF 5х10 - 1кВ
    ООО «ТД «Электрокабель» Пермь
    ППГЭнг-FRHF 5х10 - 1кВ
    ООО «ТД «Электрокабель» Пермь
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