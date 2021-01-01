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    Кабель ППГЭнг-FRHF 5х35 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ППГЭнг-FRHF 5х35 - 1кВ

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    Производители маркировки ППГЭнг-FRHF 5х35 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «Кабельный Завод Стил»
    ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
    ООО «Центркабель»
    ООО «Центркабель» Москва
    АО «Электротехмаш»
    АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
    ООО «ЭМ-Кабель»
    ООО «ЭМ-Кабель» Саранск
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