Кабель ППГЭнг-FRHF 5х50 - 1кВ
Расшифровка кабеля ППГЭнг-FRHF 5х50 - 1кВ
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Производители маркировки ППГЭнг-FRHF 5х50 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
ООО «Центркабель»
ООО «Центркабель» Москва
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург