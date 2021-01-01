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    Кабель ППГЭнг-FRHF 5х50 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ППГЭнг-FRHF 5х50 - 1кВ

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    Производители маркировки ППГЭнг-FRHF 5х50 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «Кабельный Завод Стил»
    ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
    ООО «Центркабель»
    ООО «Центркабель» Москва
    АО «Электротехмаш»
    АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
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