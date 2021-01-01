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    Кабель ППГЭнг-FRHF 5х10

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    Расшифровка кабеля ППГЭнг-FRHF 5х10

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    Производители маркировки ППГЭнг-FRHF 5х10

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «Кабельный Завод Стил»
    ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
    ОАО «Тверьэнергокабель»
    ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
    АО «Электротехмаш»
    АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
    ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»
    ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» Москва
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